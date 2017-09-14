Игнатович стал игроком «Тамбова»
Источник: ФНЛКомментарии
«Тамбов» заявил для участия в первенстве ФНЛ полузащитника Павла Игнатовича.
Напомним, последние три сезона 28-летний хавбек провел в составе «Мордовии».
Игнатович начинал профессиональную карьеру в питерском «Зените», в составе которого стал чемпионом России среди молодежных команд.
Также он выступал за «Химки», брянское «Динамо», «Амкар», столичное «Динамо» и «Томь».
В минувшем сезоне на счету Игнатовича 29 матчей и три гола.
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