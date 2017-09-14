УЕФА: Тренер «Севильи» Бериццо отстранен минимум на один матч Лиги чемпионов
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
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тренер испанской «Севильи» Эдуарда Бериццо после удаления со скамейки во время
встречи с «Ливерпулем» отстранен УЕФА как минимум на один матч группового этапа
Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Стало
известно, что удаление тренера «Севильи» в матче первого тура группового этапа
Лиги чемпионов означает автоматическую дисквалификацию Бериццо на ближайший
матч турнира.
Напомним,
что матч группы E между английским
«Ливерпулем» и испанской «Севильей» прошел в среду и закончился вничью 2:2. В
группе с командами также выступает московский «Спартак» и словенский «Марибор».
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