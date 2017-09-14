УЕФА: Тренер «Севильи» Бериццо отстранен минимум на один матч Лиги чемпионов

Главный тренер испанской «Севильи» Эдуарда Бериццо после удаления со скамейки во время встречи с «Ливерпулем» отстранен УЕФА как минимум на один матч группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Стало известно, что удаление тренера «Севильи» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов означает автоматическую дисквалификацию Бериццо на ближайший матч турнира.

Напомним, что матч группы E между английским «Ливерпулем» и испанской «Севильей» прошел в среду и закончился вничью 2:2. В группе с командами также выступает московский «Спартак» и словенский «Марибор».