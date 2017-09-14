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Полузащитник «Реала» Ковачич из-за травмы выбыл на два месяца

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич пропустит два месяца из-за травмы, полученной накануне в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛом (3:0), сообщает Marca.

Напомним, 23-летний хорват был вынужден покинуть поле уже в середине первого тайма.

Проведенное медобследование выявило у игрока повреждение сухожилия правой ноги.

В этом сезоне Ковачич провел за «Реал» пять матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

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