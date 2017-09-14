Евгений Хацей: «Югра» извинилась перед болельщикам за черный день матча с «Авангардом»

Генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей прокомментировал старт команды в регулярном чемпионате КХЛ.

- Делать выводы еще очень рано. Команда принесла нашим верным болельщикам свои извинения за тот черный день, который пришелся на матч с «Авангардом». Надеемся, выводы сделаны, и после этого падения начнется подъем. Отмечу, что на старте чемпионата в некоторых матчах «Югра» потеряла, что называется, свои очки, которые заслуживала по игре - например, в домашней встрече с рижским «Динамо». Если бы не эти обидные потери, то неудачу в матче с Омском, одним из лидеров КХЛ, можно было бы воспринять и спокойнее.

- Что-то позитивное после 0:7 видите?

- Мы идем рядом с конкурентами, находимся в кубковой гонке - и это главное. В принципе в отдельных эпизодах просматривается команда, которую все хотели бы видеть.