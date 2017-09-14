Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев2 : 1Торпедо
Футбол  Копенгаген0 : 0Локомотив
Футбол  Црвена Звезда- : -БАТЭ
Футбол  Динамо Киев3 : 1Скендербеу
Баскетбол  Испания31 : 35Словения
Футбол  Вардар- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Три игрока «Автодора» проведут сезон в петербургском «Спартаке»

Источник:  БК «Автодор»Комментарии

Баскетболисты «Автодора» Роман Лагутин, Игорь Савченко и Юрий Трубин перешли в «Спартак СПб», который выступает в первом дивизионе Суперлиги.

Как сообщает пресс-служба саратовского клуба, игроки будут играть за красно-белых один сезон. Все трое – воспитанники «Автодора» и проходили предсезонную подготовку вместе с основной командой саратовцев.

В сезоне 2016/2017 Трубин играл на правах аренды за литовскую «Дзукию» и клуб Суперлиги 1 «Купол-Родники», Савченко выступал за представителя четвертой испанской лиги «Эль Альфас», а Лагутин находился в «Автодоре-2», участвующим в Единой молодежной лиге ВТБ.

Напомним, «Спартак СПб» в 2014 году покинул Единую лигу ВТБ из-за финансовых проблем. Последние два сезона (2015/2016 и 2016/2017) команда провела во втором дивизионе Суперлиги. На предстоящий сезон красно-белые заявились в Суперлигу 1.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алан Макиев стал игроком ЦСКАМосковский ЦСКА объявил о подписании контракта с центровым Аланом Макиевым.Андреа Маццон: Моррис – очень зрелый игрок для своего юного возрастаГлавный тренер саратовского «Автодора» Андреа Маццон поделился мнением о новичке клуба – форварде Ирвине Моррисе.Ключников остается в «Автодоре»27-летний атакующий защитник Федор Ключников продолжит выступать за «Автодор». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Андреа Маццон: Предел для Клименко - только он самГлавный тренер «Автодора» Андреа Маццон выразил мнение, что центровой Артем Клименко сможет добиться больших успехов.Артем Клименко: Лэнгфорд вообще подумывал о завершении карьерыЦентровой «Автодора» Артем Клименко заявил, что не удивился решению бывшего партнера по УНИКСу защитника Кита Лэнгфорда продолжить карьеру в китайском «Шэньчжэнь Леопардс»
Матч «Арсенал» - «Кельн» отложен на час (фото)
Бокс
Головкин и Альварес сошлись в дуэли взглядов (видео)
Футбол
Матчи ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов посмотрели 1,274 млн российских телезрителей
Футбол
ФИФА утвердила процедуру жеребьевки финальной части ЧМ-2018
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Автодор
Автодоркалендарьстатистика