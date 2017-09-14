Три игрока «Автодора» проведут сезон в петербургском «Спартаке»

Баскетболисты «Автодора» Роман Лагутин, Игорь Савченко и Юрий Трубин перешли в «Спартак СПб», который выступает в первом дивизионе Суперлиги.

Как сообщает пресс-служба саратовского клуба, игроки будут играть за красно-белых один сезон. Все трое – воспитанники «Автодора» и проходили предсезонную подготовку вместе с основной командой саратовцев.

В сезоне 2016/2017 Трубин играл на правах аренды за литовскую «Дзукию» и клуб Суперлиги 1 «Купол-Родники», Савченко выступал за представителя четвертой испанской лиги «Эль Альфас», а Лагутин находился в «Автодоре-2», участвующим в Единой молодежной лиге ВТБ.

Напомним, «Спартак СПб» в 2014 году покинул Единую лигу ВТБ из-за финансовых проблем. Последние два сезона (2015/2016 и 2016/2017) команда провела во втором дивизионе Суперлиги. На предстоящий сезон красно-белые заявились в Суперлигу 1.