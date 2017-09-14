Дмитрий Воробьев: У нас как будто гири на руках и ногах
Защитник
«Лады» Дмитрий Воробьев подвел
итоги матча против минского «Динамо» (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Сложно
подобрать слова после очередного поражения. В какой-то степени все просто,
соперник реализовал большинство, а мы не смогли. Провалили первую половину
второго периода. Пытались переломить ход матча в третьем периоде, шли вперед,
бросали, но соперник играл в обороне надежно, действовал грамотно по счету.
- Почему такую игру показывали только в третьем периоде, когда соперник уже вел в счете, а не со старта матча?
- Не могу это объяснить, не первый раз уже начинаем матчи робко, причем сами, а не из-за игры соперника.
- Возможно, что как раз серия поражений на это влияет?
- Наверное, все равно это где-то в подсознании сидит и мешает действовать расковано, у нас как будто гири на руках и ногах. Психологически тяжело. Понимаем, что должны победить и набрать очки, но вместо этого становится только хуже.
Матч
Динамо Мн - Лада - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы:
Лисовец (Матерухин), 21:34 (1:0). Хауден (Фонтэйн, Скилле), 26:24 (2:0).
Место и дата
13 сентября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция