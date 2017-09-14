Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев2 : 1Торпедо
Футбол  Копенгаген- : -Локомотив
Футбол  Црвена Звезда- : -БАТЭ
Футбол  Динамо Киев- : -Скендербеу
Баскетбол  Испания- : -Словения
Футбол  Вардар- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Воробьев: У нас как будто гири на руках и ногах

Источник:  ХК «Лада»Комментарии

Защитник «Лады» Дмитрий Воробьев подвел итоги матча против минского «Динамо» (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Сложно подобрать слова после очередного поражения. В какой-то степени все просто, соперник реализовал большинство, а мы не смогли. Провалили первую половину второго периода. Пытались переломить ход матча в третьем периоде, шли вперед, бросали, но соперник играл в обороне надежно, действовал грамотно по счету.

- Почему такую игру показывали только в третьем периоде, когда соперник уже вел в счете, а не со старта матча?
- Не могу это объяснить, не первый раз уже начинаем матчи робко, причем сами, а не из-за игры соперника.

- Возможно, что как раз серия поражений на это влияет?
- Наверное, все равно это где-то в подсознании сидит и мешает действовать расковано, у нас как будто гири на руках и ногах. Психологически тяжело. Понимаем, что должны победить и набрать очки, но вместо этого становится только хуже.

Матч

Динамо Мн - Лада - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы:

Лисовец (Матерухин), 21:34 (1:0). Хауден (Фонтэйн, Скилле), 26:24 (2:0).

Место и дата

13 сентября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Максим Трунев: В «Северстали» мне не давали играть ни на предсезонке, ни в официальных матчахНовичок «Спартака» нападающий Максим Трунев рассказал, что предшествовало его переходу в столичный клуб.«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо»«Салават Юлаев» дома обыграл «Торпедо» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.Евгений Хацей: «Югра» извинилась перед болельщикам за черный день матча с «Авангардом»Генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей прокомментировал старт команды в регулярном чемпионате КХЛ.Бывший тренер омского «Авангарда» избил человека около стриптиз-клубаЭкс—тренер омского «Авангарда» Раймо Сумманен был зачинщиком потасовки около одного из стриптиз-клубов Хельсинки, как сообщает Iltalehti, со ссылкой на финский журнал Seiska.Травмированный защитник «Куньлуня» вернется к концу сентябряВ ближайшее время в состав китайской команды «Куньлунь» должен вернуться травмированный защитник Никита Хлыстов, который не выходил на лед с 28 августа.
Футбол
Глушаков пропустит две недели из-за травмы
Футбол
Витиньо: Гол «Бенфики» не сломил ЦСКА. Мы пошли вперед, и начали создавать моменты
Теннис
Встреча Рублева и Фучовича откроет плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса
Футбол
Месси и Роналду поборются за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
все новости
Динамо Мн
Динамо Мнкалендарьстатистика
Лада
Ладакалендарьстатистика
Дмитрий Воробьёв
Дмитрий Воробьёввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости