«Копенгаген» - «Локомотив»: Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стадион "Паркен" на котором пройдет матчФото: ФК «Локомотив»
Стали известны стартовые составы «Копенгагена» и «Локомотива», которые встретятся сегодня в первом туре группового этапа Лиги Европы.
«Локомотив»: Гилерме, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан.
«Копенгаген»: Ольсен, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Бойлесен, Куск, Грегуш, Зека, Вербич, Павлович, Сотириу.
Игра начнется в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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