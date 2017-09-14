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«Копенгаген» - «Локомотив»: Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Стадион "Паркен" на котором пройдет матч
Стадион "Паркен" на котором пройдет матчФото: ФК «Локомотив»

Стали известны стартовые составы «Копенгагена» и «Локомотива», которые встретятся сегодня в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«Локомотив»: Гилерме, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан.

«Копенгаген»: Ольсен, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Бойлесен, Куск, Грегуш, Зека, Вербич, Павлович, Сотириу. 

Игра начнется в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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