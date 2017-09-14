Максим Трунев: В «Северстали» мне не давали играть ни на предсезонке, ни в официальных матчах

Новичок «Спартака» нападающий Максим Трунев рассказал, что предшествовало его переходу в столичный клуб.

- За неделю до старта предсезонного сбора в «Северстали» мне объявили, что меня будут менять. И этот обмен длился два месяца. Процесс затянулся, и играть мне не давали ни на предсезонке, ни в официальных матчах. В итоге по обоюдному согласию сторон мы расторгли контракт с клубом, и так я оказался в «Спартаке», - сказал форвард.

- Как вы жили в полной неопределенности те два месяца?

- Можно сказать, не жил, а существовал. Конечно, было тяжело, ведь ты находишься в подвешенном состоянии. Старался хотя бы на тренировках забыть о проблемах, работал, держал себя в форме… Знал, что рано или поздно буду играть.

- Получается, тренироваться вам разрешали?

- Когда команда отправлялась в поездку, я оставался в Череповце - тренировался сам с хоккейной школой или арендовал лед самостоятельно. В зал ходить разрешали. С командой провел пару-тройку тренировок - если это, конечно, можно назвать тренировкой.

- Не закрадывалось мысли, что вы можете пропустить целый сезон?

- Разве что в такие моменты, когда голова совсем шла кругом и не было никакой информации. Но я верил в лучшее, держал себя в форме, тренировался. Но летом явственно понял, что без хоккея тяжело жить.