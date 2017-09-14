«Сток Сити» продлил контракт с нападающим Диуфом
Источник: ФК «Сток Сити»Комментарии
«Сток Сити» заключил новое соглашение с нападающим Маме Диуфом. Оно рассчитано до лета 2020 года, сообщается на официальном сайте «гончаров».
Предыдущий контракт с 29-летним сенегальцем истекал по окончании нынешнего сезона.
Диуф выступает за «Сток Сити» с 2014 года.
В минувшем сезоне он в 27 матчах чемпионата Англии забил один мяч и отдал две результативные передачи.
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