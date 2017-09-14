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ФИФА утвердила процедуру жеребьевки финальной части ЧМ-2018

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

В штаб-квартире Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) в Цюрихе состоялось заседание организационного комитета по проведению соревнований, который возглавляет президент УЕФА Александр Чеферин.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, во время заседания участники обсудили проведение Кубка конфедераций-2017 и ход подготовки к чемпионату мира-2018, а также одобрили процедуру жеребьевки финальной части турнира.

32 команды будут разбиты на четыре корзины по восемь участников в каждой. Распределение будет происходить согласно рейтингу ФИФА в порядке убывания. В первой корзине окажутся сборная России (как хозяйка турнира) и еще семь команд с наивысшим рейтингом.  

Напомним, финальная часть чемпионата мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Участие в турнире гарантировали сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи и Саудовской Аравии.

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