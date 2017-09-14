Что делает лыжник, когда нет лыж (видео)

В социальных сетях появилось видео, посвященное процессу подготовки лыжника-фристайлиста.

Какие упражнения лыжник делает во время спуска с горы, болельщики хорошо знают. А вот как именно отрабатывается прыгучесть и гибкость во время подготовки в крытом спортзале?

Видео со швейцарским лыжником Андреем Рагеттли, который уверяет, что завоюет олимпийский пьедестал в 2018 году, взорвало интернет:

Тренування швейцарського лижника Андрі Рагеттлі, який планує підкорити олімпійський п'єтдестал у 2018 році pic.twitter.com/RN7Fe29Uo8 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 14 сентября 2017 г.



