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Матчи ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов посмотрели 1,274 млн российских телезрителей

Источник:  ТАССКомментарии

Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов с участием ЦСКА и «Спартака» посмотрели 1,274 млн российских телезрителей, сообщили ТАСС в пресс-службе канала «Матч ТВ», который транслировал игры.

Напомним, армейцы на выезде обыграли «Бенфику» (2:1), а красно-белые в гостях сыграли вничью с «Марибором» (1:1).

«Накопленный охват матчей Лиги чемпионов с участием российских команд составил 1 миллион 274 тысячи телезрителей старше четырех лет», - сказали в пресс-службе.




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