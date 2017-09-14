Матчи ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов посмотрели 1,274 млн российских телезрителей

Контрольно-этический дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело в отношении главного тренера «Севильи» Эдуардо Бериццо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

УЕФА открыл дело в отношении главного тренера «Севильи» Контрольно-этический дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело в отношении главного тренера «Севильи» Эдуардо Бериццо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Полузащитник «Реала» Ковачич из-за травмы выбыл на два месяца Полузащитник «Реала» Матео Ковачич пропустит два месяца из-за травмы, полученной накануне в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛом (3:0), сообщает Marca.