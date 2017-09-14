Контрольно-этический дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело в отношении главного тренера «Севильи» Эдуардо Бериццо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Напомним, что на 59-й минуте встречи с «Ливерпулем» Бериццо отбросил мяч в сторону, не дав ввести его из аута игроку «Ливерпуля», за что был удален главным арбитром встречи. Это означает, что наставник испанской команды автоматически пропустит следующий матч Лиги чемпионов.

Как отмечается, срок дисквалификации тренера может быть увеличен после рассмотрения дела КЭДК УЕФА 21 сентября.