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Владелец «Вардара»: Ничья с «Зенитом» будет удовлетворительным результатом

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Российский бизнесмен Сергей Самсоненко, владеющий македонским «Вардаром», поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

- Для меня предстоящий матч особенный лишь из-за того, что будем играть против российской команды. Честно говоря, не хотелось видеть в одной группе клуб из России. Но теперь будем болеть и за «Зенит», как и за другие российские команды в еврокубках.

Будем ли еще привлекать в состав российских игроков? Дороговато приглашать футболистов из России. В России и уровень чемпионата выше, и финансовых возможностей больше. Из тренеров мне лично нравится наставник ЦСКА Гончаренко. А в матче с «Зенитом» будем стараться победить. Ничейный результат тоже будем считать удовлетворительным. А так на каждый матч будем выходить бороться, набирать очки и показывать хороший футбол, - приводит слова Самсоненко радио «Спорт FM».

Напомним, Самсоненко владеет македонским клубом с января 2014 года. При бизнесмене в «Вардаре» работал один российский тренер: с 2014 по 2015 годы команду тренировал Сергей Андреев.

В текущем сезоне клуб из Скопье впервые пробился в групповой этап еврокубков. В раунде плей-офф Лиги Европы «Вардар» обыграл турецкий «Фенербахче» (2:0, 2:1). Македонская команда по итогам жеребьевки попала в группу L, где кроме «Зенита» ее соперниками будут «Реал Сосьедад» и «Русенборг». 

Матч «Вардар» - «Зенит» пройдет в Скопье на стадионе «Филипп II Македонский». Начало встречи в 22:05. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

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Голосование: Как завершится матч «Вардар» – «Зенит»?

Матч

Вардар - Зенит - 0:5 (0:3)

Голы

Кокорин 6 (0:1). Кокорин 21 (0:2). Дзюба 39 (0:3). Иванович 66 (0:4). Ригони 89 (0:5).

Состав

Вардар: Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Велковски, Брдаровски (Глишич, 44), Николов, Григоров, Хуан Фелипе, Жигаури, Блажевски (Итало, 70), Барсегян

Зенит: Лунев, Иванович (Терентьев, 78), Кришито, Маммана, Нобоа, Кузяев, Мевля (Жирков, 82), Краневиттер, Полоз, Дзюба, Кокорин (Ригони, 63)

Предупреждения:

Хуан Фелипе, 44; Жигаури, 57 - нет

Судья:

Якоб Кехлет (Дания)

Место и дата

14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция

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