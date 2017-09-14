Владелец «Вардара»: Ничья с «Зенитом» будет удовлетворительным результатом

Российский бизнесмен Сергей Самсоненко, владеющий македонским «Вардаром», поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

- Для меня предстоящий матч особенный лишь из-за того, что будем играть против российской команды. Честно говоря, не хотелось видеть в одной группе клуб из России. Но теперь будем болеть и за «Зенит», как и за другие российские команды в еврокубках.

Будем ли еще привлекать в состав российских игроков? Дороговато приглашать футболистов из России. В России и уровень чемпионата выше, и финансовых возможностей больше. Из тренеров мне лично нравится наставник ЦСКА Гончаренко. А в матче с «Зенитом» будем стараться победить. Ничейный результат тоже будем считать удовлетворительным. А так на каждый матч будем выходить бороться, набирать очки и показывать хороший футбол, - приводит слова Самсоненко радио «Спорт FM».

Напомним, Самсоненко владеет македонским клубом с января 2014 года. При бизнесмене в «Вардаре» работал один российский тренер: с 2014 по 2015 годы команду тренировал Сергей Андреев.

В текущем сезоне клуб из Скопье впервые пробился в групповой этап еврокубков. В раунде плей-офф Лиги Европы «Вардар» обыграл турецкий «Фенербахче» (2:0, 2:1). Македонская команда по итогам жеребьевки попала в группу L, где кроме «Зенита» ее соперниками будут «Реал Сосьедад» и «Русенборг».

Матч «Вардар» - «Зенит» пройдет в Скопье на стадионе «Филипп II Македонский». Начало встречи в 22:05. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

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