Vega Squadron, Na'Vi и Team Empire выступят в отборочных к WCA 2017

Организаторы World Cyber Arena 2017 опубликовали список приглашенных команд на европейскую квалификацию.

Отборочные пройдут в три этапа с 17 сентября по 7 октября.

Участники первого этапа:



СНГ: M19, Gambit Esports, Spartak Esports, Effect, Double Dimension, Comanche, 2 команды из открытой квалификации.



Европа: Let's Do It, PENTA Sports, 4 protect five, No Diggity, SFT e-sports, Tuho, 2 команды из открытой квалификации.



Два сильнейших коллектива из каждого региона попадут во второй этап квалификации.



Участники второго этапа: Vega Squadron, HellRaisers, Natus Vincere, Team Empire, Team Saksa, 1 приглашенная команда, 2 победителя первого этапа.



Финалисты второго этапа попадут в третий, где сразятся с двумя приглашенными командами за два слота на LAN-финал, который пройдет в Китае в конце года. Призовой фонд отборочных составит 54 000 долларов.

Источник