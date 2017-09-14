Vega Squadron, Na'Vi и Team Empire выступят в отборочных к WCA 2017
Организаторы World Cyber Arena 2017 опубликовали список приглашенных команд на европейскую квалификацию.
Отборочные пройдут в три этапа с 17 сентября по 7 октября.
Участники первого этапа:
СНГ: M19, Gambit Esports, Spartak Esports, Effect, Double Dimension, Comanche, 2 команды из открытой квалификации.
Европа: Let's Do It, PENTA Sports, 4 protect five, No Diggity, SFT e-sports, Tuho, 2 команды из открытой квалификации.
Два сильнейших коллектива из каждого региона попадут во второй этап квалификации.
Участники второго этапа: Vega Squadron, HellRaisers, Natus Vincere, Team Empire, Team Saksa, 1 приглашенная команда, 2 победителя первого этапа.
Финалисты второго этапа попадут в третий, где сразятся с двумя приглашенными командами за два слота на LAN-финал, который пройдет в Китае в конце года. Призовой фонд отборочных составит 54 000 долларов.