Эркка Вестерлунд: Я не удовлетворен игрой «Салавата Юлаева» в большинстве
Источник: ХК «Салават Юлаев»Комментарии
Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвел итоги встречи с нижегородским «Торпедо» (2:1).
- Мне понравилось, как мы терпели, как дотерпели и выиграли. Я думаю, мы играли хорошо и в первых двух периодах, однако, я не удовлетворен нашей игрой в большинстве. Мы должны бросать по воротам чаще, - передает слова Вестерлунда официальный сайт уфимского клуба.Добавим, что в следующем матче 16 сентября «Салават Юлаев» встретится со «Спартаком».
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