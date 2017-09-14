Эркка Вестерлунд: Я не удовлетворен игрой «Салавата Юлаева» в большинстве

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвел итоги встречи с нижегородским «Торпедо» (2:1).

- Мне понравилось, как мы терпели, как дотерпели и выиграли. Я думаю, мы играли хорошо и в первых двух периодах, однако, я не удовлетворен нашей игрой в большинстве. Мы должны бросать по воротам чаще, - передает слова Вестерлунда официальный сайт уфимского клуба.

Добавим, что в следующем матче 16 сентября «Салават Юлаев» встретится со «Спартаком».