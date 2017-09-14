Петерис Скудра: Лисутин провел отличный матч, больше за него обидно

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:2).

- Я считаю, что мы сыграли хороший матч. В концовке допустили пару ошибок, но целиком тот план на игру, который у нас был, мы выполнили. В концовке некоторые ребята неприятно удивили, но из этого и состоит игра. Ванька Лисутин провел отличный матч, больше за него обидно, - передает слова Скудры официальный сайт уфимского клуба.

Добавим, что в следующем матче 16 сентября «Торпедо» встретится с «Сочи».