«Вардар» – «Зенит». Мевля, Нобоа и Дзюба выйдут в стартовом составе
Стали известны заявки «Вардара» и «Зенита» на матч первого тура группового этапа Лиги Европы.
«Вардар»
Стартовый состав: Гачевски, Грнчаров (К), Джигаури, Блажевски, Николов, Барсегян, Велкоски, Глигоров, Амбарцумян, Фелипе, Брдаровски.
Запасные игроки: Алексовски, Муслиу, Маркович, Стойчевски, Демири, Глишич, Итало.
«Зенит»
Стартовый состав: Лунев, Кришито (К), Полоз, Краневиттер, Кокорин, Кузяев, Нобоа, Дзюба, Мевля, Маммана, Иванович.
Запасные игроки: Кержаков, Терентьев, Ригони, Дриусси, Жирков, Смольников, Ерохин.
Напомним, матч пройдет в Скопье на стадионе «Филипп II Македонский». Начало встречи в 22:05. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Команды выступают в группе L, куда также попали «Реал Сосьедад» и «Русенборг».
Матч
Голы
Кокорин 6 (0:1). Кокорин 21 (0:2). Дзюба 39 (0:3). Иванович 66 (0:4). Ригони 89 (0:5).
Состав
Вардар: Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Велковски, Брдаровски (Глишич, 44), Николов, Григоров, Хуан Фелипе, Жигаури, Блажевски (Итало, 70), Барсегян
Зенит: Лунев, Иванович (Терентьев, 78), Кришито, Маммана, Нобоа, Кузяев, Мевля (Жирков, 82), Краневиттер, Полоз, Дзюба, Кокорин (Ригони, 63)
Предупреждения:
Хуан Фелипе, 44; Жигаури, 57 - нет
Судья:
Якоб Кехлет (Дания)
Место и дата
14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция