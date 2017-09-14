«Вардар» – «Зенит». Мевля, Нобоа и Дзюба выйдут в стартовом составе

«Заря» уступила «Эстерсунду», «Герта» и «Атлетик» сыграли вничью Футболисты «Зари» уступили шведскому «Эстерсунду» в матче группового этапа Лиги Европы.

Представляем голы матча между македонским «Вардаром» и российским «Зенитом» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

«Вардар» - «Зенит» - 0:5. Все голы матча (видео) Представляем голы матча между македонским «Вардаром» и российским «Зенитом» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.