«Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном»

Московский «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.



«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

В следующем туре «Локомотив» 28 сентября примет чешский «Злин», а «Копенгаген» в тот же день сыграет на выезде с молдавским «Шерифом».