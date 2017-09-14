«Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Московский «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
В следующем туре «Локомотив» 28 сентября примет чешский «Злин», а «Копенгаген» в тот же день сыграет на выезде с молдавским «Шерифом».
Матч
Копенгаген - Локомотив - 0:0
Состав
Копенгаген: Ольсен, Бойлесен, Вавро, Люфтнер, Анкерсен, Грегуш, Зека (Квист, 86), Куск (Фальк, 62), Вербич, Павлович (Пушич, 81), Сотириу
Локомотив: Гилерме, Рыбус, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Денисов И., Игнатьев, Фарфан (Эдер, 70), Фернандеш, Тарасов, Миранчук А. (Миранчук А., 82)
Предупреждения:
Зека, 69 - Рыбус, 26; Михалик, 45; Тарасов, 84
Судья:
Хюсейн Гечек (Турция)
Место и дата
14 сентября 20:00, Паркен, Текстовая трансляция
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