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«Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московский «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

В следующем туре «Локомотив» 28 сентября примет чешский «Злин», а «Копенгаген» в тот же день сыграет на выезде с молдавским «Шерифом».

Матч

Копенгаген - Локомотив - 0:0

Состав

Копенгаген: Ольсен, Бойлесен, Вавро, Люфтнер, Анкерсен, Грегуш, Зека (Квист, 86), Куск (Фальк, 62), Вербич, Павлович (Пушич, 81), Сотириу

Локомотив: Гилерме, Рыбус, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Денисов И., Игнатьев, Фарфан (Эдер, 70), Фернандеш, Тарасов, Миранчук А. (Миранчук А., 82)

Предупреждения:

Зека, 69 - Рыбус, 26; Михалик, 45; Тарасов, 84

Судья:

Хюсейн Гечек (Турция)

Место и дата

14 сентября 20:00, Паркен, Текстовая трансляция

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