Григорий Панин: Физически чувствовал себя отлично, даже сам удивился

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги матча с «Торпедо» (2:1).

- Сложный матч был, но мы дотерпели до конца, дожали и реализовали свои моменты, забили два гола, поэтому и выиграли матч. Результат есть, все довольны.

Конечно, на площадке были и чувства, и эмоции, но, когда силы покидают понемногу, то это угасает. Как себя физически чувствовал? Отлично, если честно я даже сам удивился. Думал, что буду вкатываться, а получилось без вкатывания, - передает слова Панина официальный сайт уфимского клуба.

Добавим, что в следующем матче 16 сентября «Салават Юлаев» встретится со «Спартаком».