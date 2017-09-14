Киевское «Динамо» обыграло «Скендербеу», «Партизан» и «Янг Бойз» сыграли вничью
Футболисты киевского «Динамо» переиграли албанский «Скендербеу» в матче группового этапа Лиги Европы.
Встреча первого тура группы В прошла на поле стадиона «Олимпийский» в Киеве и завершилась со счетом 3:1 в пользу украинской команды. У «Динамо» голами отличились Сергей Сидорчук, Жуниор Мораес и Дьемерси Мбокани. У «Скендербеу» единственный забитый мяч на свой счет записал Гьерг Музака.
В параллельном матче группы сербский «Партизан» в гостях сыграл вничью со швейцарским «Янг Бойз». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне, завершилась со счетом 1:1.
В следующем туре «Динамо» 28 сентября в гостях встретится с «Партизаном». В тот же день «Скендербеу» на своем поле примет «Янг Бойз».
Матч
Динамо К - Скендербеу - 3:1 (0:1)
Голы
Музака 39 (0:1). Сидорчук 47 (1:1). Мораес 49 (2:1). Мбокани 65 (3:1 - пен.).
Место и дата
14 сентября 20:00, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция
Матч
Янг Бойз - Партизан - 1:1 (1:1)
Голы
Янкович 11 (0:1). Фасснахт 14 (1:1).
Место и дата
14 сентября 20:00, Стад-де-Суисс, Онлайн-трансляция