«Милан» забил пять мячей «Аустрии», АЕК в гостях одолел «Риеку»

Футболисты «Милана» разгромили в гостях «Аустрию» в матче группового этапа Лиги Европы.

Встреча первого тура группы D прошла на поле стадиона «Эрнст Хаппель» в Вене и завершилась со счетом 5:1 в пользу итальянской команды. У «Милана» голами отличились Хакан Чалханоглу, Сусо и Андре Силва, оформивший в этом матче хет-трик. У венского клуба единственный забитый мяч на свой счет записал Александар Боркович.

В параллельном матче группы греческий АЕК в гостях переиграл хорватскую «Риеку». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Руевица», завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Афин.

В следующем туре «Аустрия» 28 сентября в гостях встретится с АЕКом. В тот же день «Милан» на своем поле примет «Риеку».

Матч Риека - АЕК Афины - 1:2 (1:1) Голы Манталос 16 (0:1). Элез 29 (1:1). Место и дата 14 сентября 20:00, Кантрида, Онлайн-трансляция