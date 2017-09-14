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«Милан» забил пять мячей «Аустрии», АЕК в гостях одолел «Риеку»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Милана» разгромили в гостях «Аустрию» в матче группового этапа Лиги Европы.

Встреча первого тура группы D прошла на поле стадиона «Эрнст Хаппель» в Вене и завершилась со счетом 5:1 в пользу итальянской команды. У «Милана» голами отличились Хакан Чалханоглу, Сусо и Андре Силва, оформивший в этом матче хет-трик. У венского клуба единственный забитый мяч на свой счет записал Александар Боркович.

В параллельном матче группы греческий АЕК в гостях переиграл хорватскую «Риеку». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Руевица», завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Афин.

В следующем туре «Аустрия» 28 сентября в гостях встретится с АЕКом. В тот же день «Милан» на своем поле примет «Риеку».

Матч

Риека - АЕК Афины - 1:2 (1:1)

Голы

Манталос 16 (0:1). Элез 29 (1:1).

Место и дата

14 сентября 20:00, Кантрида, Онлайн-трансляция

Матч

Аустрия - Милан - 1:5 (0:3)

Голы

Чалханоглу 7 (0:1). Силва 10 (0:2). Силва 20 (0:3).

Место и дата

14 сентября 20:00, Франц Хорр, Онлайн-трансляция

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