«Милан» забил пять мячей «Аустрии», АЕК в гостях одолел «Риеку»
Футболисты «Милана» разгромили в гостях «Аустрию» в матче группового этапа Лиги Европы.
Встреча первого тура группы D прошла на поле стадиона «Эрнст Хаппель» в Вене и завершилась со счетом 5:1 в пользу итальянской команды. У «Милана» голами отличились Хакан Чалханоглу, Сусо и Андре Силва, оформивший в этом матче хет-трик. У венского клуба единственный забитый мяч на свой счет записал Александар Боркович.
В параллельном матче группы греческий АЕК в гостях переиграл хорватскую «Риеку». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Руевица», завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Афин.
В следующем туре «Аустрия» 28 сентября в гостях встретится с АЕКом. В тот же день «Милан» на своем поле примет «Риеку».
Матч
Голы
Чалханоглу 7 (0:1). Силва 10 (0:2). Силва 20 (0:3).
Место и дата
14 сентября 20:00, Франц Хорр, Онлайн-трансляция