Доменико Кришито: Цели «Зенита» – вернуть чемпионский титул и хорошо выступить в Европе

Капитан «Зенита» Доменико Кришито рассказал о задачах клуба на Лигу Европы и оценил текущий сезон в составе сине-бело-голубых.

– Мы попытаемся выиграть Лигу Европы, для этого и играем в этом турнире. Победа была бы очень значимой, потому что тогда это будет первый европейский трофей в истории клуба. Манчини? Я немного чувствовал себя одиноким. Он отличный тактик. Я приходил в «Зенит», когда здесь тренировал Спаллетти, теперь работаю со вторым итальянским тренером.

Летом в команду пришли много молодых игроков, которые хотят себя проявить. Они очень хорошо начали. В этом году наша сильная сторона – это Кокорин, потому что он играет на своей позиции центрального нападающего.

Мы всегда играем дома на почти заполненном 60-тысячном стадионе, и это приятно. Для нас это большая помощь. Кроме того, тренер доверил мне капитанскую повязку, и это особенное чувство. Наши цели на сезон - вернуть чемпионский титул и хорошо выступить в Европе. У нас достаточно мастерства, чтобы пройти групповой раунд, – цитирует Кришито Tuttomercatoweb со ссылкой на эфир Sky Sport.

Напомним, защитник выступает за «Зенит» с августа 2011 года. В то время сине-бело-голубых тренировал Лучано Спаллетти. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат России. В марте 2014-го тренера отстранили от работы с «Зенитом».

Роберто Манчини возглавил «Зенит» 1 июня. В РФПЛ петербуржцы лидируют после девяти туров, имея в активе 21 очко. В Лиге Европы сине-бело-голубые прошли два квалификационных раунда и попали в групповой этап, где их соперниками стали «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар». В первом туре подопечные Манчини встретятся с «Вардаром».

За «Зенит» Кришито провел 196 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 22 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2018 года.