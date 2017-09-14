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Черышев впервые за семь месяцев вышел на поле и забил спустя три минуты

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев вышел на поле в официальном матче впервые за семь месяцев.

На 75-й минуте матча первого тура группового турнира Лиги Европы против «Астаны» россиянин заменил Пабло Форнальса. Хавбек отметился забитым мячом спустя всего три минуты после появления на поле.

Напомним, что в последний раз Черышев принимал участие в игре своей команды 26 февраля, когда «Вильярреал» встречался с мадридским «Реалом» (2:3).

Добавим, что встреча, состоявшаяся на стадионе «Керамика - Эль-Мадригал», завершилась со счетом 3:1 в пользу испанского клуба.

Матч

Вильярреал - Астана - 3:1 (1:0)

Голы

Сансоне 16 (1:0).

Место и дата

14 сентября 20:00, Мадригал, Онлайн-трансляция

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