Черышев впервые за семь месяцев вышел на поле и забил спустя три минуты

Российский полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев вышел на поле в официальном матче впервые за семь месяцев.

На 75-й минуте матча первого тура группового турнира Лиги Европы против «Астаны» россиянин заменил Пабло Форнальса. Хавбек отметился забитым мячом спустя всего три минуты после появления на поле.

Напомним, что в последний раз Черышев принимал участие в игре своей команды 26 февраля, когда «Вильярреал» встречался с мадридским «Реалом» (2:3).

Добавим, что встреча, состоявшаяся на стадионе «Керамика - Эль-Мадригал», завершилась со счетом 3:1 в пользу испанского клуба.