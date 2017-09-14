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Зинэтула Билялетдинов: Победа в овертайме – тоже победа. Мы рады этому

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги мата регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:1 ОТ).

– Все игры проходят хорошие. Сегодня она была неплохая, есть вопросы по завершению атак. Тем не менее, победа в овертайме – тоже победа. Мы рады этому. Есть вопросы, которые надо поправлять, мы их будем поправлять, – передает слова Билялетдинова «БИЗНЕС Online».

Добавим, что следующий матч в чемпионате КХЛ «Ак Барс» проведет 18 сентября дома против рижского «Динамо».

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