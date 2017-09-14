Бен Скривенс: В рекламную паузу рассказал судьям анекдот

Вратарь «Салавата Юлаева» Бен Скривенс подвел итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо» (2:1).

– «Торпедо» – очень выученная команда, они очень хорошо переходят от обороны к атаке.

Нет желания отдохнуть после пяти игр подряд? В прошлом сезоне я сыграл 55 матчей подряд. Я люблю играть, не боюсь этого. Андрей Кареев очень хороший вратарь, он нам обязательно поможет, но выбор вратарей – работа тренеров.

– Во втором периоде во время рекламной паузы вы поехали к судьям. О чем общались?

– Просто рассказал им анекдот , – передает слова Скривенса «БИЗНЕС Online».

Добавим, что в следующем матче 16 сентября «Салават Юлаев» встретится со «Спартаком».