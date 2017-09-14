Evil Geniuses и Digital Chaos примут участие в закрытой квалификации к DreamLeague S8
Организаторы DreamLeague Season 8 анонсировали список приглашенных команд на закрытые квалификации в Северной Америке и Южной Америке.
Северная Америка: Evil Geniuses, The Dire, Digital Chaos, Победитель открытой квалификации.
Южная Америка: Infamous, Digital Chaos.SA, SG e-sports, Победитель открытой квалификации.
Лучшая команда из каждого региона получит путевку в финальный этап чемпионата.
LAN-финал DreamLeague Season 8 пройдет 1-4 декабря в шведском городе Йёнчёпинг в рамках DreamHack Winter 2017. Призовой фонд турнира составит 1 миллион долларов.
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