Юрий Сёмин: Ничья с «Копенгагеном» не была пределом мечтаний

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин - о ничьей с «Копенгагеном».

- Первый матч всегда сложным бывает, тем более он проходил на выезде. Да и все букмекеры говорили, что датчане - фавориты. Была напряденная игра. Ничья - нормальный результат.

- Выпустили Эдера, Миранчука во втором тайме. Ничья не была пределом мечтаний?

- Не была. Во втором тайме мы стали активнее и разнообразнее играть в атаке.

- Могли бы сравнить «Копенгаген» с какой-нибудь российской командой?

- Не вижу смысла. Команда компактная, играет хорошо на втором этаже, борется за мячи, поэтому у нас не было преимущества.

- Можно ли сказать, что это самый сложный матч в группе?

- Пока трудно сказать. Матч достаточно сложный, тем более он первый.