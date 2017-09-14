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Юрий Сёмин: Ничья с «Копенгагеном» не была пределом мечтаний

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин - о ничьей с «Копенгагеном».

- Первый матч всегда сложным бывает, тем более он проходил на выезде. Да и все букмекеры говорили, что датчане - фавориты. Была напряденная игра. Ничья - нормальный результат.  

- Выпустили Эдера, Миранчука во втором тайме. Ничья не была пределом мечтаний? 
- Не была. Во втором тайме мы стали активнее и разнообразнее играть в атаке.  

- Могли бы сравнить «Копенгаген» с какой-нибудь российской командой? 
- Не вижу смысла. Команда компактная, играет хорошо на втором этаже, борется за мячи, поэтому у нас не было преимущества. 

- Можно ли сказать, что это самый сложный матч в группе? 
- Пока трудно сказать. Матч достаточно сложный, тем более он первый.  

- Выдержит ли физически команда такой график?
- Самое главное, чтобы игроки были живы-здоровы, без травм. Все команды в еврокубках имеют такой календарь. Поэтому и мы должны справляться.  

- В каком матче Эдер вас больше устроил? 
- Давайте немного подождём. У него всего несколько матчей. Не надо восторгаться и не надо говорить, что плохо. Он нам будет помогать. Мы должны подержать Эдера. 

Не сказочный футбол. Как «Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном»

Матч

Копенгаген - Локомотив - 0:0

Состав

Копенгаген: Ольсен, Бойлесен, Вавро, Люфтнер, Анкерсен, Грегуш, Зека (Квист, 86), Куск (Фальк, 62), Вербич, Павлович (Пушич, 81), Сотириу

Локомотив: Гилерме, Рыбус, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Денисов И., Игнатьев, Фарфан (Эдер, 70), Фернандеш, Тарасов, Миранчук А. (Миранчук А., 82)

Предупреждения:

Зека, 69 - Рыбус, 26; Михалик, 45; Тарасов, 84

Судья:

Хюсейн Гечек (Турция)

Место и дата

14 сентября 20:00, Паркен, Текстовая трансляция

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