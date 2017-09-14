Юрий Сёмин: Ничья с «Копенгагеном» не была пределом мечтаний
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин - о ничьей с «Копенгагеном».
- Первый матч всегда сложным бывает, тем более он проходил на выезде. Да и все букмекеры говорили, что датчане - фавориты. Была напряденная игра. Ничья - нормальный результат.
- Выпустили Эдера, Миранчука во втором тайме. Ничья не была пределом мечтаний?
- Не была. Во втором тайме мы стали активнее и разнообразнее играть в атаке.
- Могли бы сравнить «Копенгаген» с какой-нибудь российской командой?
- Не вижу смысла. Команда компактная, играет хорошо на втором этаже, борется за мячи, поэтому у нас не было преимущества.
- Можно ли сказать, что это самый сложный матч в группе?
- Пока трудно сказать. Матч достаточно сложный, тем более он первый.
- Выдержит ли физически команда такой график?
- Самое главное, чтобы игроки были живы-здоровы, без травм. Все команды в еврокубках имеют такой календарь. Поэтому и мы должны справляться.
- В каком матче Эдер вас больше устроил?
- Давайте немного подождём. У него всего несколько матчей. Не надо восторгаться и не надо говорить, что плохо. Он нам будет помогать. Мы должны подержать Эдера.
Не сказочный футбол. Как «Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном»
Матч
Копенгаген - Локомотив - 0:0
Состав
Копенгаген: Ольсен, Бойлесен, Вавро, Люфтнер, Анкерсен, Грегуш, Зека (Квист, 86), Куск (Фальк, 62), Вербич, Павлович (Пушич, 81), Сотириу
Локомотив: Гилерме, Рыбус, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Денисов И., Игнатьев, Фарфан (Эдер, 70), Фернандеш, Тарасов, Миранчук А. (Миранчук А., 82)
Предупреждения:
Зека, 69 - Рыбус, 26; Михалик, 45; Тарасов, 84
Судья:
Хюсейн Гечек (Турция)
Место и дата
14 сентября 20:00, Паркен, Текстовая трансляция