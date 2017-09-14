Илья Геркус: Не блестящая игра, но результат приемлемый

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о ничьей с «Копенгагеном».

- Как вам первый матч в ЛЕ?

- Нормальный матч, показали приемлемый результат, пусть и не блестящая игра. Играли самоотверженно, спокойно, даже счоздавали моменты. Да, не так много, как хотелось бы, не так опасно, как в предыдущих матчах.

- Удерживали счёт?

- Скорее, играли аккуратно.

- Согласны, что это был самый сложный матч?

- Да, остальные игры должны быть проще. Надеюсь, в хорошей физической форме к ним подойдём.