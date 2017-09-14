Илья Геркус: Не блестящая игра, но результат приемлемый
Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о ничьей с «Копенгагеном».
- Как вам первый матч в ЛЕ?
- Нормальный матч, показали приемлемый результат, пусть и не блестящая игра. Играли самоотверженно, спокойно, даже счоздавали моменты. Да, не так много, как хотелось бы, не так опасно, как в предыдущих матчах.
- Удерживали счёт?
- Скорее, играли аккуратно.
- Согласны, что это был самый сложный матч?
- Да, остальные игры должны быть проще. Надеюсь, в хорошей физической форме к ним подойдём.
- Показалось, в какой-то момент начали на удержание счета играть...
- Мне так не показалось. Но и «Копенгаген» явно делал ставку на первый тайм. Они тоже чуть просели в концовке. Им тоже не хватает состава.
- Как вам выход Эдера?
- Он свою работу сделал. Очень полезно сыграл.
Матч
Копенгаген - Локомотив - 0:0
Состав
Копенгаген: Ольсен, Бойлесен, Вавро, Люфтнер, Анкерсен, Грегуш, Зека (Квист, 86), Куск (Фальк, 62), Вербич, Павлович (Пушич, 81), Сотириу
Локомотив: Гилерме, Рыбус, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Денисов И., Игнатьев, Фарфан (Эдер, 70), Фернандеш, Тарасов, Миранчук А. (Миранчук А., 82)
Предупреждения:
Зека, 69 - Рыбус, 26; Михалик, 45; Тарасов, 84
Судья:
Хюсейн Гечек (Турция)
Место и дата
14 сентября 20:00, Паркен, Текстовая трансляция