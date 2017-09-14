Сергей Рыжиков: После поражения от «Спартака» жизнь не заканчивается

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал новую форму команды и предстоящий матч с «Уралом».

— Сергей, как вам новая форма?

— Говорят, что водоотталкивающая, но я в ней быстро вспотел. Надеюсь, что быстро высохнет.



— Быстро отошли после поражения от Спартака?

— Да. Жизнь не заканчивается. У нас ещё 21 игра. Я думаю, что мы извлечем уроки и ошибки из этого поражения, и будем двигаться дальше.



— Впереди «Урал». Есть ли у команды желание поквитаться за поражение в прошлом году?

— Да, небольшой осадочек остался. Но понимаем, что и за Урал, и за Спартак дают 3 очка. И чтобы добыть их, нужно выложиться. Ребята настраиваются на тяжёлую игру, тем более, Урал очень сало проигрывает. Они неуступчивые. Борьба будет очень серьезная.

— Как вам подобные мероприятия, когда болельщики близко?

— Отлично. Одно дело, когда болельщики на трибуне, кричат, болеют за команду. Другое здесь.

— До этого не было подобных мероприятий. Можно сказать, что клуб растёт в медийном плане?

— Конечно. Наша команда – это достояние республики. И она должна быть открытой для болельщиков.