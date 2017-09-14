Андрей Марков: Знаю, что допускаю ошибки, но хоккей без них не бывает

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков подвел итоги мата регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:1 ОТ).

– Мы все еще ищем свою игру. Нам еще много над чем нужно работать, какие-то моменты нужно поправить. Это и меня лично касается.

Я редко доволен своей игрой. Я знаю, что допускаю ошибки, но хоккей без ошибок не бывает. Сезон длинный, если над этим зацикливаться, то… Постараюсь сделать выводы, буду стараться не делать этих ошибок.

Уровень КХЛ? Уровень лиги растет. Это только десятый сезон, есть куда расти. Руководство лиги делает всё, чтобы она прогрессировала. Хотелось бы видеть побольше болельщиков, а так, считаю, всё хорошо, – передает слова Маркова «БИЗНЕС Online».

Добавим, что следующий матч в чемпионате КХЛ «Ак Барс» проведет 18 сентября дома против рижского «Динамо».