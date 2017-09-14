«Вардар» - «Зенит» - 0:5. Все голы матча (видео)
Представляем голы матча между македонским «Вардаром» и российским «Зенитом» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.
Гол: Кокорин, 6
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#UEL #ЛигаЕвропы. Группа L. 1-й тур. #ВардарЗенит 0:1 6' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/VhEs1z9uvk— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 сентября 2017 г.
Гол: Кокорин, 21
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#UEL #ЛигаЕвропы. Группа L. 1-й тур. #ВардарЗенит 0:1 21' Александр Кокорин @kokorink9 (дубль) pic.twitter.com/9EveSatIse— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 сентября 2017 г.
Гол: Дзюба, 39
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#UEL #ЛигаЕвропы. Группа L. 1-й тур. #ВардарЗенит 0:3 39' Артём Дзюба pic.twitter.com/cZKYe1rLst— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 сентября 2017 г.
Гол: Иванович, 66
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#UEL #ЛигаЕвропы. Группа L. 1-й тур. #ВардарЗенит 0:4 66' Бранислав Иванович pic.twitter.com/J4vDoyuuwc— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 сентября 2017 г.
Гол: Ригони, 90+3
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#UEL #ЛигаЕвропы. Группа L. 1-й тур. #ВардарЗенит 0:5 89' Эмилиано Ригони @EmiRigoni pic.twitter.com/TZJmWF39LE— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 сентября 2017 г.
Матч
Голы
Кокорин 6 (0:1). Кокорин 21 (0:2). Дзюба 39 (0:3). Иванович 66 (0:4). Ригони 89 (0:5).
Состав
Вардар: Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Велковски, Брдаровски (Глишич, 44), Николов, Григоров, Хуан Фелипе, Жигаури, Блажевски (Итало, 70), Барсегян
Зенит: Лунев, Иванович (Терентьев, 78), Кришито, Маммана, Нобоа, Кузяев, Мевля (Жирков, 82), Краневиттер, Полоз, Дзюба, Кокорин (Ригони, 63)
Предупреждения:
Хуан Фелипе, 44; Жигаури, 57 - нет
Судья:
Якоб Кехлет (Дания)
Место и дата
14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция