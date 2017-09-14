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«Вардар» - «Зенит» - 0:5. Все голы матча (видео)

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Представляем голы матча между македонским «Вардаром» и российским «Зенитом» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

Гол: Кокорин, 6

Гол: Кокорин, 21

Гол: Дзюба, 39

 Гол: Иванович, 66

Гол: Ригони, 90+3 

 

Матч

Вардар - Зенит - 0:5 (0:3)

Голы

Кокорин 6 (0:1). Кокорин 21 (0:2). Дзюба 39 (0:3). Иванович 66 (0:4). Ригони 89 (0:5).

Состав

Вардар: Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Велковски, Брдаровски (Глишич, 44), Николов, Григоров, Хуан Фелипе, Жигаури, Блажевски (Итало, 70), Барсегян

Зенит: Лунев, Иванович (Терентьев, 78), Кришито, Маммана, Нобоа, Кузяев, Мевля (Жирков, 82), Краневиттер, Полоз, Дзюба, Кокорин (Ригони, 63)

Предупреждения:

Хуан Фелипе, 44; Жигаури, 57 - нет

Судья:

Якоб Кехлет (Дания)

Место и дата

14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция

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Сергей Ващенко
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