Александр Гулявцев: Мы мало забиваем, транжирим моменты

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Сегодня провели хороший матч, динамичный. Ребят ни в чем не могу упрекнуть. Мы мало забиваем, транжирим моменты. Стараемся улучшить это. Завоевали очко. Ребятам благодарен за игру», - сказал специалист.