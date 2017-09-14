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Александр Гулявцев: Мы мало забиваем, транжирим моменты

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Сегодня провели хороший матч, динамичный. Ребят ни в чем не могу упрекнуть. Мы мало забиваем, транжирим моменты. Стараемся улучшить это. Завоевали очко. Ребятам благодарен за игру», - сказал специалист.

Матч

Ак Барс - Северсталь - 2:1 О.Т. (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы:

Марков (Малыхин, Азеведо), 35:48 (1:0 - бол.). Кагарлицкий (Бумагин), 44:45 (1:1). Ландер (Клинкхаммер, Яруллин), 60:47 (2:1).

Место и дата

14 сентября 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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