Дмитрий Тарасов: Играли на победу, просто выбрали тактику от обороны

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о ничьей с «Копенгагеном».

- Мы хотели сыграть на контратаках, немного не получилась игра впереди. Зато задачу у своих ворот выполнили – не пропустили голов. Жаль, не смогли создать на поле то, что планировали.

- Показалось, что в последние минут 15-20 «Локомотив» прибавлял, а у «Копенгагена» уже не было сил.

- Можно сказать, что во втором тайме мы лучше выглядели, было несколько полументов. Но игра впереди у нас не очень получилась.

- Стратегически очко на выезде – хороший результат?

- Посмотрим, сейчас нужно переключиться на чемпионат России.

- Какая задача была перед вторым таймом? Не пропустить или все-таки забить мяч?

- Мы играли на победу, просто выбрали тактику от обороны, выбегали в контратаки.

- Как вам соперник?

- Сейчас нет слабых соперников. Говорят, у нас самая слабая группа в Лиге Европы. Я так не считаю. Все соперники умеют играть, со всеми будет тяжело. Если не покажем свой максимум, не будем на поле играть друг за друга, ничего не добьемся.