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Дмитрий Тарасов: Играли на победу, просто выбрали тактику от обороны

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о ничьей с «Копенгагеном».

- Мы хотели сыграть на контратаках, немного не получилась игра впереди. Зато задачу у своих ворот выполнили – не пропустили голов. Жаль, не смогли создать на поле то, что планировали.

- Показалось, что в последние минут 15-20 «Локомотив» прибавлял, а у «Копенгагена» уже не было сил.
- Можно сказать, что во втором тайме мы лучше выглядели, было несколько полументов. Но игра впереди у нас не очень получилась.

- Стратегически очко на выезде – хороший результат?
- Посмотрим, сейчас нужно переключиться на чемпионат России.

- Какая задача была перед вторым таймом? Не пропустить или все-таки забить мяч?
- Мы играли на победу, просто выбрали тактику от обороны, выбегали в контратаки.

- Как вам соперник?
- Сейчас нет слабых соперников. Говорят, у нас самая слабая группа в Лиге Европы. Я так не считаю. Все соперники умеют играть, со всеми будет тяжело. Если не покажем свой максимум, не будем на поле играть друг за друга, ничего не добьемся.

Матч

Копенгаген - Локомотив - 0:0

Состав

Копенгаген: Ольсен, Бойлесен, Вавро, Люфтнер, Анкерсен, Грегуш, Зека (Квист, 86), Куск (Фальк, 62), Вербич, Павлович (Пушич, 81), Сотириу

Локомотив: Гилерме, Рыбус, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Денисов И., Игнатьев, Фарфан (Эдер, 70), Фернандеш, Тарасов, Миранчук А. (Миранчук А., 82)

Предупреждения:

Зека, 69 - Рыбус, 26; Михалик, 45; Тарасов, 84

Судья:

Хюсейн Гечек (Турция)

Место и дата

14 сентября 20:00, Паркен, Текстовая трансляция

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