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«Реал Сосьедад» разгромил «Русенборг»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Реал Сосьедад» дома обыграл «Русенборг» (4:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

У испанского клуба отличились Диего Льоренте (9-я и 77-я минуты) и Давид Сурутуса (10-я). Еще один мяч отправил в свои ворота Йорген Скелвик (41-я).

Таким образом, баскская команда вместе с «Зенитом», обыгравшим «Вардар» (5:0), возглавила группу L.

В следующем туре «Реал Сосьедад» 28 сентября сыграет в Петербурге с «Зенитом», а «Русенборг» в тот же день примет «Вардар».

Матч

Реал Сосьедад - Русенборг - 4:0 (0:0)

Место и дата

14 сентября 22:05, Аноэта, Онлайн-трансляция

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