«Реал Сосьедад» разгромил «Русенборг»

«Реал Сосьедад» дома обыграл «Русенборг» (4:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

У испанского клуба отличились Диего Льоренте (9-я и 77-я минуты) и Давид Сурутуса (10-я). Еще один мяч отправил в свои ворота Йорген Скелвик (41-я).

Таким образом, баскская команда вместе с «Зенитом», обыгравшим «Вардар» (5:0), возглавила группу L.

В следующем туре «Реал Сосьедад» 28 сентября сыграет в Петербурге с «Зенитом», а «Русенборг» в тот же день примет «Вардар».