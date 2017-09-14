Андрей Назаров: К матчу со «Спартаком» готовились основательно

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:1).

- Хочется поблагодарить болельщиков, которые нам сегодня здорово помогали, болели за нас. Готовились к этому матчу основательно. Знали, что предстоит игра с хорошо организованным коллективом. Анализируя предыдущую игру противника, обратили внимание на кое-какие нюансы. Что-то сегодня удавалось, что-то нет. Поблагодарил ребят за победу. Молодцы! Готовимся к следующей игре, - приводит слова Назарова пресс-служба нижнекамского клуба.

Добавим, что в следующем матче «Нефтехимик» 16 сентября примет на своей площадке «Северсталь».