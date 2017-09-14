Словения вышла в финал Евробаскета, разгромив Испанию

Сергей Базаревич: Спасибо Кириленко за то, что не вмешивается в тренировочный процесс

Главный тренер сборной России по баскетболу поблагодарил президента РФБ Андрея Кириленко за подсказки игрокам по время матчей ЧЕ и за то, что он не вмешивается в процесс.