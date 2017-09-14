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Словения вышла в финал Евробаскета, разгромив Испанию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты сборной Словении обыграли команду Испании в 1/2 финала чемпионата Европы.

Счет встречи, прошедшей в Стамбуле, - 92:72 (25:19, 24:26, 24:12, 19:15).

Самым результативным игроком матча стал центровой испанцев Поу Газоль, набравший 16 очков.

Соперником словенцев в финале будет победитель матча Россия - Сербия, который пройдет в пятницу.

Матч

Испания - Словения - 72:92

Место и дата

14 сентября 21:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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