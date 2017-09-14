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Вадим Епанчинцев: «Нефтехимик» заставил нас ошибаться

Источник:  ХК «Нефтехимик»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:2).

- К сожалению, с нашей стороны не получилось целостной игры.  Хороший первый период, потом полностью провалили два последующие  периода.  Не получалось в атаке, много наделали ошибок в своей зоне. Да и соперник нас заставлял ошибаться.  Вся  команда хорошо сыграла с «Ак Барсом, но, к сожалению, сегодня не было полкоманды, которая, мягко говоря, возила трусы. Вот это обстоятельство сказалось на лидерах, которым где-то не хватало сыграть в атаке продуктивно. Будем разбираться, делать ротацию в составе, - приводит слова Епанчинцева пресс-служба нижнекамского клуба.

Добавим, что в следующем матче «Спартак» 16 сентября в гостях встретится с «Салаватом Юлаевым».

 

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