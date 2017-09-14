«Лацио» вырвал победу у «Витесса», «Ницца» разгромила «Зюлте-Варегем»

Футболисты голландского «Витесса» уступили итальянскому «Лацио» в матче группового этапа Лиги Европы.

Встреча первого тура группы К прошла на поле стадиона «Гелредом» в Арнеме и завершилась со счетом 3:2 в пользу итальянского клуба. У «Витесса» голами отличились Тим Матавж и Брайан Линссен. У «Лацио» точные удары на счету Марко Пароло, Чиро Иммобиле и Алессандро Мургиа.

В параллельном матче группы французская «Ницца» в гостях разгромила бельгийский «Зюлте-Варегем». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Регенбогстадион» и завершилась со счетом 5:1 в пользу французской команды.

В следующем туре «Витесс» 28 сентября в гостях встретится с «Ниццей». В тот же день «Лацио» на своем поле примет «Зюлте-Варегем».

Матч Витесс - Лацио - 2:3 (0:0) Место и дата 14 сентября 22:05, Гелредом, Онлайн-трансляция