«Лацио» вырвал победу у «Витесса», «Ницца» разгромила «Зюлте-Варегем»
Футболисты голландского «Витесса» уступили итальянскому «Лацио» в матче группового этапа Лиги Европы.
Встреча первого тура группы К прошла на поле стадиона «Гелредом» в Арнеме и завершилась со счетом 3:2 в пользу итальянского клуба. У «Витесса» голами отличились Тим Матавж и Брайан Линссен. У «Лацио» точные удары на счету Марко Пароло, Чиро Иммобиле и Алессандро Мургиа.
В параллельном матче группы французская «Ницца» в гостях разгромила бельгийский «Зюлте-Варегем». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Регенбогстадион» и завершилась со счетом 5:1 в пользу французской команды.
В следующем туре «Витесс» 28 сентября в гостях встретится с «Ниццей». В тот же день «Лацио» на своем поле примет «Зюлте-Варегем».
Матч
Место и дата
14 сентября 22:05, Гелредом, Онлайн-трансляция
Матч
Зюлте-Варегем - Ницца - 1:5 (0:0)
Место и дата
14 сентября 22:05, Регенбогстадион, Онлайн-трансляция