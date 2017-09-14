«Црвена Звезда» не удержала победу в матче с БАТЭ

Футболисты сербской «Црвены Звезды» не смогли удержать победный счет в матче группового этапа Лиги Европы против белорусского БАТЭ.

Встреча первого тура группы Н прошла на поле стадиона «Райко Митич» в Белграде и завершилась вничью - 1:1. У «Црвены Звезды» голом отметился Неманья Радоньич. У БАТЭ точный удар на счету Николая Сигневича.

Добавим, что начало второго матча в группе между «Арсеналом» и «Кельном» было отложено на час.

В следующем туре «Црвена Звезда» 28 сентября в гостях встретится с «Кельном». В тот же день БАТЭ на своем поле примет «Арсенал».