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«Црвена Звезда» не удержала победу в матче с БАТЭ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сербской «Црвены Звезды» не смогли удержать победный счет в матче группового этапа Лиги Европы против белорусского БАТЭ.

Встреча первого тура группы Н прошла на поле стадиона «Райко Митич» в Белграде и завершилась вничью - 1:1. У «Црвены Звезды» голом отметился Неманья Радоньич. У БАТЭ точный удар на счету Николая Сигневича.

Добавим, что начало второго матча в группе между «Арсеналом» и «Кельном» было отложено на час.

В следующем туре «Црвена Звезда» 28 сентября в гостях встретится с «Кельном». В тот же день БАТЭ на своем поле примет «Арсенал».

Матч

Црвена Звезда - БАТЭ - 1:1 (0:0)

Голы

Радоньич 54 (1:0). Сигневич 72 (1:1).

Место и дата

14 сентября 22:05, Црвена Звезда, Онлайн-трансляция

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