«Црвена Звезда» не удержала победу в матче с БАТЭ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты сербской «Црвены Звезды» не смогли удержать победный счет в матче группового этапа Лиги Европы против белорусского БАТЭ.
Встреча первого тура группы Н прошла на поле стадиона «Райко Митич» в Белграде и завершилась вничью - 1:1. У «Црвены Звезды» голом отметился Неманья Радоньич. У БАТЭ точный удар на счету Николая Сигневича.
Добавим, что начало второго матча в группе между «Арсеналом» и «Кельном» было отложено на час.
В следующем туре «Црвена Звезда» 28 сентября в гостях встретится с «Кельном». В тот же день БАТЭ на своем поле примет «Арсенал».
Матч
Црвена Звезда - БАТЭ - 1:1 (0:0)
Голы
Радоньич 54 (1:0). Сигневич 72 (1:1).
Место и дата
14 сентября 22:05, Црвена Звезда, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически