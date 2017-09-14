Голы Кокорина и Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Вардар» в Лиге Европы

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Вардар» – «Зенит» завершился победой гостей со счетом 5:0 (3:0).

В первом тайме дубль сделал Александр Кокорин, а еще один гол забил Артем Дзюба. После перерыва мячи в ворота хозяев отправили Бранислав Иванович и Эмилиано Ригони.

Отметим, для Дзюбы гол в ворота «Вардара» стал первым в сезоне 2017/2018. Кокорин благодаря дублю довел количество забитых мячей до 11, а аргентинец Ригони впервые отметился голом в составе «Зенита».

Команды выступают в группе L. В другом матче «Реал Сосьедад» обыграл дома «Русенборг» со счетом 4:0. Во втором туре группового этапа «Зенит» примет в Петербурге «Реал Сосьедад», а «Вардар» встретится в Тронхейме с «Русенборгом». Игры пройдут 28 сентября.

Напомним, ближайший официальный матч сине-бело-голубые проведут 18 сентября на стадионе «Санкт-Петербург». В рамках десятого тура РФПЛ подопечные Роберто Манчини сыграют с «Уфой».