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Голы Кокорина и Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Вардар» в Лиге Европы

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Вардар» – «Зенит» завершился победой гостей со счетом 5:0 (3:0).

В первом тайме дубль сделал Александр Кокорин, а еще один гол забил Артем Дзюба. После перерыва мячи в ворота хозяев отправили Бранислав Иванович и Эмилиано Ригони.

Отметим, для Дзюбы гол в ворота «Вардара» стал первым в сезоне 2017/2018. Кокорин благодаря дублю довел количество забитых мячей до 11, а аргентинец Ригони впервые отметился голом в составе «Зенита».

Команды выступают в группе L. В другом матче «Реал Сосьедад» обыграл дома «Русенборг» со счетом 4:0. Во втором туре группового этапа «Зенит» примет в Петербурге «Реал Сосьедад», а «Вардар» встретится в Тронхейме с «Русенборгом». Игры пройдут 28 сентября.

Напомним, ближайший официальный матч сине-бело-голубые проведут 18 сентября на стадионе «Санкт-Петербург». В рамках десятого тура РФПЛ подопечные Роберто Манчини сыграют с «Уфой».

Матч

Вардар - Зенит - 0:5 (0:3)

Голы

Кокорин 6 (0:1). Кокорин 21 (0:2). Дзюба 39 (0:3). Иванович 66 (0:4). Ригони 89 (0:5).

Состав

Вардар: Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Велковски, Брдаровски (Глишич, 44), Николов, Григоров, Хуан Фелипе, Жигаури, Блажевски (Итало, 70), Барсегян

Зенит: Лунев, Иванович (Терентьев, 78), Кришито, Маммана, Нобоа, Кузяев, Мевля (Жирков, 82), Краневиттер, Полоз, Дзюба, Кокорин (Ригони, 63)

Предупреждения:

Хуан Фелипе, 44; Жигаури, 57 - нет

Судья:

Якоб Кехлет (Дания)

Место и дата

14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция

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