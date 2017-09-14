«Заря» уступила «Эстерсунду», «Герта» и «Атлетик» сыграли вничью

Футболисты «Зари» уступили шведскому «Эстерсунду» в матче группового этапа Лиги Европы.

Встреча первого тура группы J прошла на поле стадиона «Арена Львов» и завершилась со счетом 2:0 в пользу шведского клуба. Голами у победителей отличились Саман Годдос и Альхаджи Джеро.

В параллельном матче группы немецкая «Герта» и испанский «Атлетик» сыграли вничью. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счетом 0:0.

В следующем туре «Заря» 28 сентября в гостях встретится с испанским «Атлетиком». В тот же день «Эстерсунд» на своем поле примет немецкую «Герту».

Матч Заря - Эстерсунд - 0:2 (0:0) Место и дата 14 сентября 22:05, Арена-Львов, Онлайн-трансляция