Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал- : -ЦСКА
Теннис  Балаж- : -Хачанов
Хоккей  СКА- : -Металлург
Теннис  Фучович- : -Рублев
Футбол  Арсенал Тула- : -Динамо
Баскетбол  Россия- : -Сербия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Заря» уступила «Эстерсунду», «Герта» и «Атлетик» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Зари» уступили шведскому «Эстерсунду» в матче группового этапа Лиги Европы.

Встреча первого тура группы J прошла на поле стадиона «Арена Львов» и завершилась со счетом 2:0 в пользу шведского клуба. Голами у победителей отличились Саман Годдос и Альхаджи Джеро.

В параллельном матче группы немецкая «Герта» и испанский «Атлетик» сыграли вничью. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счетом 0:0.

В следующем туре «Заря» 28 сентября в гостях встретится с испанским «Атлетиком». В тот же день «Эстерсунд» на своем поле примет немецкую «Герту».

Матч

Заря - Эстерсунд - 0:2 (0:0)

Место и дата

14 сентября 22:05, Арена-Львов, Онлайн-трансляция

Матч

Герта - Атлетик - 0:0

Место и дата

14 сентября 22:05, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Вардар» - «Зенит» - 0:5. Все голы матча (видео)Представляем голы матча между македонским «Вардаром» и российским «Зенитом» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.«Црвена Звезда» не удержала победу в матче с БАТЭФутболисты сербской «Црвены Звезды» не смогли удержать победный счет в матче группового этапа Лиги Европы против белорусского БАТЭ.«Лацио» вырвал победу у «Витесса», «Ницца» разгромила «Зюлте-Варегем»Футболисты голландского «Витесса» уступили итальянскому «Лацио» в матче группового этапа Лиги Европы.Голы Кокорина и Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Вардар» в Лиге ЕвропыМатч первого тура группового этапа Лиги Европы «Вардар» – «Зенит» завершился победой гостей со счетом 5:0.После такого Кокорина захочет вся Европа. Он еще и с Дзюбой поделился (видео)После такого Кокорина захочет вся Европа. Он еще и с Дзюбой поделился (видео)Три гола за первый тайм – три очка: два мяча Кокорин забил сам, третий сделал для партнера.
Баскетбол
Словения вышла в финал Евробаскета, разгромив Испанию
Футбол
Дмитрий Тарасов: Играли на победу, просто выбрали тактику от обороны
Футбол
Илья Геркус: Не блестящая игра, но результат приемлемый
Футбол
Юрий Сёмин: Ничья с «Копенгагеном» не была пределом мечтаний
все новости
Атлетик
Атлетиккалендарьстатистика
Герта
Гертакалендарьстатистика
Эстерсунд
Эстерсундкалендарьстатистика
Заря
Зарякалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости