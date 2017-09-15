Александр Кокорин: Не знаю, почему «Вардар» настолько расклеился

Форвард «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от победы над «Вардаром» в первом туре групповом этапе Лиги Европы (5:0).

- В последних интервью спрашивали, почему у «Зенита» не получается забить. «Вардару» забили пять. В первую очередь, довольны этим. Рады, что стартовали на групповом этапе с победы. Важно хорошо начать, причем первая игра была на выезде. Не знаю, почему соперник настолько расклеился. Разбирая его по видео, настраивались серьезно. Они выглядели очень сильной командой против «Фенербахче». Тяжело сказать, что с ними произошло.

- За весь прошлый сезон у вас 10 голов, сейчас - уже 11. У вас есть объяснение?

- В первую очередь, смена позиции. У меня появилось больше свободы. Я не закреплен на одной позиции, а могу двигаться по всей линии атаки. Все, что я умею - хорошо атаковать. То, что я делал в прошлом сезоне, у меня не получалось.

- Поговаривают, что Кокорин идет по графику Месси в Лиге чемпионов: два гола и результативная передача. О лаврах лучшего бомбардира турнира не пора задуматься?

- Нет, об этом рано думать. К тому же разные турниры, а Месси - великий игрок. Рады, что выиграли, забили пять мячей, и все счастливы, - сказал Кокорин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Кокорин забил два гола в ворота «Вардара», а «Зенит» одержал победу со счетом 5:0.

После такого Кокорина захочет вся Европа. Он еще и с Дзюбой поделился (видео)