Роберто Манчини: Команда не до конца сыграна. Игроки еще должны найти взаимопонимание

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Вардара» (5:0).

- На мой взгляд мы показали отличную игру. Во многих аспектах сыграли практически идеально - прессинговали, много отдавали и забили много. Несмотря на такое количество голов, игра была непростая. Нам было тяжело. Но я рад и доволен тем, как мы сыграли.

- Вы ожидали, что все именно так сложится? Был ли соперник слабым или «Зенит» так хорошо сыграл?

- Нет, я такого не ожидал. Хочу подчеркнуть, что «Вардар» остается сильной и слаженной командой, хорошим коллективом с отличной игрой. Я видел их матчи с предыдущими соперникам, в частности, с «Фенербахче», где они сыграли очень хорошо. Несмотря на поражение, «Вардар» остается сильным соперником, который еще может показать себя.

- Кого вы могли бы отметить в своей команде?

- Когда игра складывается так, как она сложилась, когда команда показывает такой хороший футбол, нельзя выделять кого-то одного. Все молодцы. Такие результаты добиваются только хорошим, боевым коллективом, которым мы себя показали.

- Что важнее - победа в Лиге Европы или в чемпионате России?

- Посмотрим, что может случиться. Мы в самом начале сезона, он очень длинный и рано расставлять приоритеты. Команда не до конца сыграна. К нам пришло много хороших игроков, и они еще должны найти взаимопонимание, - приводит слова Манчини официальный сайт «Зенита».

Напомним, победу сине-бело-голубым принесли дубль Александра Кокорина и голы Артема Дзюбы, Бранислава Ивановича и Эмилиано Ригони.

Во втором туре Лиги Европы «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Реал Сосьедад». Игра состоится 28 сентября. Ближайший матч подопечные Роберто Манчини проведут 18 сентября дома против «Уфы».

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