Роберто Манчини: Команда не до конца сыграна. Игроки еще должны найти взаимопонимание
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Вардара» (5:0).
- На мой взгляд мы показали отличную игру. Во многих аспектах сыграли практически идеально - прессинговали, много отдавали и забили много. Несмотря на такое количество голов, игра была непростая. Нам было тяжело. Но я рад и доволен тем, как мы сыграли.
- Вы ожидали, что все именно так сложится? Был ли соперник слабым или «Зенит» так хорошо сыграл?
- Нет, я такого не ожидал. Хочу подчеркнуть, что «Вардар» остается сильной и слаженной командой, хорошим коллективом с отличной игрой. Я видел их матчи с предыдущими соперникам, в частности, с «Фенербахче», где они сыграли очень хорошо. Несмотря на поражение, «Вардар» остается сильным соперником, который еще может показать себя.
- Кого вы могли бы отметить в своей команде?
- Когда игра складывается так, как она сложилась, когда команда показывает такой хороший футбол, нельзя выделять кого-то одного. Все молодцы. Такие результаты добиваются только хорошим, боевым коллективом, которым мы себя показали.
- Что важнее - победа в Лиге Европы или в чемпионате России?
- Посмотрим, что может случиться. Мы в самом начале сезона, он очень длинный и рано расставлять приоритеты. Команда не до конца сыграна. К нам пришло много хороших игроков, и они еще должны найти взаимопонимание, - приводит слова Манчини официальный сайт «Зенита».
Напомним, победу сине-бело-голубым принесли дубль Александра Кокорина и голы Артема Дзюбы, Бранислава Ивановича и Эмилиано Ригони.
Во втором туре Лиги Европы «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Реал Сосьедад». Игра состоится 28 сентября. Ближайший матч подопечные Роберто Манчини проведут 18 сентября дома против «Уфы».
После такого Кокорина захочет вся Европа. Он еще и с Дзюбой поделился (видео)
Матч
Голы
Кокорин 6 (0:1). Кокорин 21 (0:2). Дзюба 39 (0:3). Иванович 66 (0:4). Ригони 89 (0:5).
Состав
Вардар: Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Велковски, Брдаровски (Глишич, 44), Николов, Григоров, Хуан Фелипе, Жигаури, Блажевски (Итало, 70), Барсегян
Зенит: Лунев, Иванович (Терентьев, 78), Кришито, Маммана, Нобоа, Кузяев, Мевля (Жирков, 82), Краневиттер, Полоз, Дзюба, Кокорин (Ригони, 63)
Предупреждения:
Хуан Фелипе, 44; Жигаури, 57 - нет
Судья:
Якоб Кехлет (Дания)
Место и дата
14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция