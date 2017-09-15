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«Арсенал» одержал волевую победу над «Кельном» на старте Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Лондонский «Арсенал» дома обыграл «Кельн» (3:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

У хозяев поля отличились Сеад Колашинац (49-я минута), Алексис Санчес (67-я) и Эктор Бельерин (82-я), у гостей - Джон Кордоба (9-я).

Напомним, ранее в группе H миром разошлись «Црвена Звезда» и БАТЭ (1:1).

В следующем туре английская команда 28 сентября сыграет на выезде с БАТЭ, а «Кельн» в тот же день примет «Црвену Звезду».

Матч

Арсенал - Кёльн - 3:1 (0:0)

Место и дата

14 сентября 23:05, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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«Арсенал» одержал волевую победу над «Кельном» на старте Лиги Европы
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