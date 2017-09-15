Иржи Секач: Не помню, чтобы у меня раньше были такие затяжные серии без голов

Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач подвел итоги мата регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:1 ОТ).

– Мы рады, что удалось выиграть и взять два очка. Конечно, получить три очка было бы лучше. Я не помню, чтобы у меня раньше были такие затяжные серии без голов. Может быть, в последний раз это было в НХЛ в «Монреале». Рад, что получаю много игрового времени, уверен, что в ближайшее время все наладится, – передает слова Секача «БИЗНЕС Online».

Добавим, что следующий матч в чемпионате КХЛ «Ак Барс» проведет 18 сентября дома против рижского «Динамо».