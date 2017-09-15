Сергей Фурсенко: Уверен, что сейчас лучший футболист страны - это Кокорин

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от победы сине-бело-голубых над «Вардаром» в матче группового этапа Лиги Европы (5:0).

- Эмоции, конечно, переполняют. Самые главные были связаны с тем, что команда показала тот футбол, который мы обещали. Был быстрый и комбинационный футбол. «Вардар» - это тоже неплохая команда. Они старались играть в открытый футбол. Мы забили два гола сразу же и поддерживали темп до конца.

- У Кокорина 11-й мяч в сезоне. Сейчас он лучший футболист страны?

- Да, я в этом уверен. Манчини обещал, что он забьет 35 голов на двоих с Дзюбой, и Артем начал подтягиваться. Я всегда говорил, что Дзюба - основной игрок нашего состава, - сказал Фурсенко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победу сине-бело-голубым принесли дубль Александра Кокорина и голы Артема Дзюбы, Бранислава Ивановича и Эмилиано Ригони. Кокорин во всех турнирах 11 мячей, а для Дзюбы гол «Вардару» стал первым в этом сезоне.

Во втором туре Лиги Европы «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Реал Сосьедад». Игра состоится 28 сентября. Ближайший матч подопечные Роберто Манчини проведут 18 сентября дома против «Уфы».

После такого Кокорина захочет вся Европа. Он еще и с Дзюбой поделился (видео)