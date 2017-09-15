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Сергей Фурсенко: Уверен, что сейчас лучший футболист страны - это Кокорин

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от победы сине-бело-голубых над «Вардаром» в матче группового этапа Лиги Европы (5:0).

- Эмоции, конечно, переполняют. Самые главные были связаны с тем, что команда показала тот футбол, который мы обещали. Был быстрый и комбинационный футбол. «Вардар» - это тоже неплохая команда. Они старались играть в открытый футбол. Мы забили два гола сразу же и поддерживали темп до конца.

- У Кокорина 11-й мяч в сезоне. Сейчас он лучший футболист страны?
- Да, я в этом уверен. Манчини обещал, что он забьет 35 голов на двоих с Дзюбой, и Артем начал подтягиваться. Я всегда говорил, что Дзюба - основной игрок нашего состава, - сказал Фурсенко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победу сине-бело-голубым принесли дубль Александра Кокорина и голы Артема Дзюбы, Бранислава Ивановича и Эмилиано Ригони. Кокорин во всех турнирах 11 мячей, а для Дзюбы гол «Вардару» стал первым в этом сезоне.

Во втором туре Лиги Европы «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Реал Сосьедад». Игра состоится 28 сентября. Ближайший матч подопечные Роберто Манчини проведут 18 сентября дома против «Уфы». 

После такого Кокорина захочет вся Европа. Он еще и с Дзюбой поделился (видео)

Матч

Вардар - Зенит - 0:5 (0:3)

Голы

Кокорин 6 (0:1). Кокорин 21 (0:2). Дзюба 39 (0:3). Иванович 66 (0:4). Ригони 89 (0:5).

Состав

Вардар: Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Велковски, Брдаровски (Глишич, 44), Николов, Григоров, Хуан Фелипе, Жигаури, Блажевски (Итало, 70), Барсегян

Зенит: Лунев, Иванович (Терентьев, 78), Кришито, Маммана, Нобоа, Кузяев, Мевля (Жирков, 82), Краневиттер, Полоз, Дзюба, Кокорин (Ригони, 63)

Предупреждения:

Хуан Фелипе, 44; Жигаури, 57 - нет

Судья:

Якоб Кехлет (Дания)

Место и дата

14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция

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