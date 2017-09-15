Александр Хацкевич: После второго гола мы уже полностью контролировали ход событий

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич подвел итог матча группового этапа Лиги Европы с «Скендербеу» (3:1).

- Сегодня мы увидели два разных тайма. Прежде всего - в плане интенсивности игры впереди. Причины? От центральных защитников требуется начинать быстрые атаки, но в первом тайме мы слишком часто играли поперек и назад. (Денис) Гармаш в определенной мере тоже действовал неверно. В результате у нас не было игрока между линиями, который бы получал передачи и обострял игру. Зато потом было мощное начало второго тайма, здорово вошел в игру Мораэс. После второго гола мы уже полностью контролировали ход событий. А главное, конечно, что победили, - приводит слова Хацкевича официальный сайт УЕФА.

Добавим, что в следующем туре «Динамо» 28 сентября в гостях встретится с «Партизаном».