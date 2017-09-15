Главный тренер «Вардара»: Мы не нашли решения против превосходных Кокорина и Дзюбы
Главный тренер «Вардара» Чедомир Яневски подвел итоги матча против «Зенита» на групповом этапе Лиги Европы (0:5).
- Когда пропускаешь гол на шестой минуте от такой команды как «Зенит», вернуться в игру сложно. Это был не наш день, нам не удалось показать наш футбол. К тому же мы быстро пропустили второй. Мы не нашли решения против превосходных Кокорина и Дзюбы.
Лучшую игру мы показали в первые 15 минут второго тайма, но опять же допустили ошибку. Сегодня выиграла лучшая команда, но я надеюсь, что это поражение послужит нам уроком. У нас еще пять игр, в которых мы должны продемонстрировать лучшую организацию в атаке и защите, - приводит слова Яневски Sportski.mk.
Напомним, победу сине-бело-голубым принесли дубль Александра Кокорина и голы Артема Дзюбы, Бранислава Ивановича и Эмилиано Ригони. В другом матче группы L «Реал Сосьедад» разгромил «Русенборг» (4:0).
Во втором туре Лиги Европы «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Реал Сосьедад», а «Вардар» встретится в Тронхейме с «Русенборгом». Игры состоятся 28 сентября.
После такого Кокорина захочет вся Европа. Он еще и с Дзюбой поделился (видео)
Матч
Голы
Кокорин 6 (0:1). Кокорин 21 (0:2). Дзюба 39 (0:3). Иванович 66 (0:4). Ригони 89 (0:5).
Состав
Вардар: Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Велковски, Брдаровски (Глишич, 44), Николов, Григоров, Хуан Фелипе, Жигаури, Блажевски (Итало, 70), Барсегян
Зенит: Лунев, Иванович (Терентьев, 78), Кришито, Маммана, Нобоа, Кузяев, Мевля (Жирков, 82), Краневиттер, Полоз, Дзюба, Кокорин (Ригони, 63)
Предупреждения:
Хуан Фелипе, 44; Жигаури, 57 - нет
Судья:
Якоб Кехлет (Дания)
Место и дата
14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция