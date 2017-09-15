Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал- : -ЦСКА
Теннис  Балаж- : -Хачанов
Хоккей  СКА- : -Металлург
Теннис  Фучович- : -Рублев
Футбол  Арсенал Тула- : -Динамо
Баскетбол  Россия- : -Сербия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Главный тренер «Вардара»: Мы не нашли решения против превосходных Кокорина и Дзюбы

Источник:  Sportski.mkКомментарии

Главный тренер «Вардара» Чедомир Яневски подвел итоги матча против «Зенита» на групповом этапе Лиги Европы (0:5).

- Когда пропускаешь гол на шестой минуте от такой команды как «Зенит», вернуться в игру сложно. Это был не наш день, нам не удалось показать наш футбол. К тому же мы быстро пропустили второй. Мы не нашли решения против превосходных Кокорина и Дзюбы.

Лучшую игру мы показали в первые 15 минут второго тайма, но опять же допустили ошибку. Сегодня выиграла лучшая команда, но я надеюсь, что это поражение послужит нам уроком. У нас еще пять игр, в которых мы должны продемонстрировать лучшую организацию в атаке и защите, - приводит слова Яневски Sportski.mk.

Напомним, победу сине-бело-голубым принесли дубль Александра Кокорина и голы Артема Дзюбы, Бранислава Ивановича и Эмилиано Ригони. В другом матче группы L «Реал Сосьедад» разгромил «Русенборг» (4:0).

Во втором туре Лиги Европы «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Реал Сосьедад», а «Вардар» встретится в Тронхейме с «Русенборгом». Игры состоятся 28 сентября.

После такого Кокорина захочет вся Европа. Он еще и с Дзюбой поделился (видео)

Матч

Вардар - Зенит - 0:5 (0:3)

Голы

Кокорин 6 (0:1). Кокорин 21 (0:2). Дзюба 39 (0:3). Иванович 66 (0:4). Ригони 89 (0:5).

Состав

Вардар: Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Велковски, Брдаровски (Глишич, 44), Николов, Григоров, Хуан Фелипе, Жигаури, Блажевски (Итало, 70), Барсегян

Зенит: Лунев, Иванович (Терентьев, 78), Кришито, Маммана, Нобоа, Кузяев, Мевля (Жирков, 82), Краневиттер, Полоз, Дзюба, Кокорин (Ригони, 63)

Предупреждения:

Хуан Фелипе, 44; Жигаури, 57 - нет

Судья:

Якоб Кехлет (Дания)

Место и дата

14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФАРоссия увеличила отрыв от Португалии, занимающей седьмое место в рейтинге коэффициентов УЕФА.Арсен Венгер: В нашей команде нет иерархииГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал домашнюю победу над «Кельном» (3:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.Кристиан Нобоа: Особенно рады, что в матче с «Вардаром» все получилось у Дзюбы, Кокорина, Полоза и РигониПолузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа оценил игру против «Вардара» в первом туре группового этапа Лиги Европы (5:0).Эктор Бельерин: «Арсенал» должен на поле показать, что он один из лучших в Лиге ЕвропыЗащитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал домашнюю победу над «Кельном» (3:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.Сергей Фурсенко: Молился, чтобы Ригони забил, а Мевля – красавец!Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после матча Лиги Европы с «Вардаром» (5:0) оценил игру новичков петербуржцев Эмилиано Ригони и Михи Мевли.
Футбол
Эктор Бельерин: «Арсенал» должен на поле показать, что он один из лучших в Лиге Европы
Футбол
Эмилиано Ригони: Теперь хочу открыть счет голам за «Зенит» в РФПЛ
Футбол
Мануэл Фернандеш: Для первого матча нормально
Футбол
«Арсенал» одержал волевую победу над «Кельном» на старте Лиги Европы
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Вардар
Вардаркалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости