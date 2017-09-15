Анатолий Мещеряков: Начинать групповой этап Лиги Европы с ничьей на выезде не самый плохой вариант

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подвел итог матча группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном» (0:0).

- Я считаю, что начинать групповой этап Лиги Европы с ничьей на выезде не самый плохой вариант. Думаю, что была некая нервозность у команды, потому что определенное время не играли в Европе. Исходя из этого, то, что не проиграли на выезде одной из сильнейших команд группы – неплохой вариант.

Я не хотел бы оценивать игру команды, думаю, что время еще покажет. Конечно, болельщикам и мне всегда хочется большего, но в любом случае очко на выезде – хорошо. Дальше уже будет ситуация другая, - приводит слова Мещерякова «Р-Спорт».

Добавим, что в следующем туре «Локомотив» 28 сентября на домашнем поле встретится чешским «Злином».